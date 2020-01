Roma, spazzatrice Ama danneggiata da un incendio

Questa mattina una spazzatrice Ama è stata danneggiata da un principio di incendio mentre era in servizio su via Cassia, all'incrocio con via Villa Lauchli. Il mezzo, immatricolato nel 2007, operativo da circa 13 anni, stava transitando sulla sede stradale quando l'operatore alla guida ha notato la fuoriuscita di fumo dalla parte posteriore.

L'incendio al mezzo Ama

A rendere noto quanto accaduto è stata Ama, la quale ha spiegato che l'addetto ha immediatamente accostato e fermato la spazzatrice allo scopo di metterla in sicurezza ed evitare ogni possibile pericolo per gli altri veicoli in circolazione. L'incendio, che si è sviluppato a mezzo ormai fermo, è stato subito domato e non sono stati causati danni ulteriori a cose e persone. Il personale Ama è al lavoro per ripulire la sede stradale e ricostruire, assieme ai Vigili del Fuoco, l'esatta dinamica del sinistro.