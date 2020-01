Roma, allarme smog: possibile stop a tutti i diesel martedì 14 gennaio

Continua l'allarme smog a Roma. Visti i livelli di inquinanti registrati nella Capitale, il Campidoglio sta valutando la possibilità di bloccare tutte le auto diesel, fino a Euro 6, nella giornata di martedì 14 gennaio. La decisione finale, però, non sarà presa prima di domani, come spiega il Comune in una nota.

Il comunicato

"L'informazione quotidiana della qualità dell'aria nella città di Roma - si legge nel comunicato del Campidoglio - continua a segnalare un superamento dei limiti di legge dei valori di PM 10". In attesa di conoscere la decisione riguardanti le possibili limitazioni di martedì, il Comune "invita la cittadinanza ad attuare una serie di azioni volte alla riduzione delle emissioni con l'obiettivo di contribuire a prevenire l'aumento delle concentrazioni inquinanti in atmosfera", tra cui: "optare per l'uso dei trasporti pubblici evitando il più possibile l'impiego dell'auto e dei veicoli privati a motore; utilizzare in modo condiviso l'automobile per contribuire alla riduzione dei veicoli circolanti (car pooling o car sharing); limitare gli orari di accensione degli impianti termici e ridurre la temperatura massima dell'aria negli edifici".

Raggi: "Tutti possono contribuire a inquinare meno"

"In questi giorni la qualità dell'aria a Roma continua a registrare troppo smog. I valori di PM10, ovvero le polveri sottili, stanno superando i limiti di legge. Se la situazione non migliorerà nei prossimi giorni, martedì 14 gennaio la legge ci impone un blocco più restrittivo che riguarderà tutti i veicoli a diesel, fino all'Euro 6”. Lo scrive la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, sulla propria pagina Facebook. “Tutto questo - prosegue - si può evitare se ognuno di noi, nel suo piccolo, contribuisce a non inquinare ancor di più l'aria. Alcuni semplici comportamenti possono aiutare, come ad esempio non prendere l'auto privata ma preferire metro, bus e tram, utilizzare l'automobile insieme ad amici e colleghi per ridurre il numero di veicoli in strada oppure limitare l'uso dei riscaldamenti. Tutti possono fare la loro parte e contribuire a rendere l'aria più pulita", conclude Raggi.



Limitazioni già in vigore

Il divieto di circolazione per i veicoli diesel potrebbe essere quindi prorogato e ampliato. Negli scorsi giorni, la sindaca aveva già firmato un’ordinanza con la quale stabiliva lo stop per i veicoli più inquinanti anche nelle giornate di sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 gennaio. In particolare, domani è previsto il divieto della circolazione dalle ore 7.30 alle 20.30 per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, autoveicoli Benzina Euro 2 e dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per autoveicoli Diesel Euro 3.

Data ultima modifica 12 gennaio 2020 ore 17:20