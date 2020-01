Roma, tenta di entrare in Vaticano con un drone: allontanato

Un uomo questa mattina ha tentato di entrare nella zona del Vaticano con un drone ma è stato allontanato. Il drone era custodito in una borsa, ma non è sfuggito ai controlli della polizia che, come ogni domenica, presidia tutti gli ingressi a piazza San Pietro. Oggi il Papa celebra la messa in Cappella Sistina e alle 12 ci sarà, come di consueto, l'Angelus. Il drone non è stato sequestrato perché non era in funzione e dunque la persona è stata solamente allontanata.