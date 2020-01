Le previsioni meteo del weekend a Roma dell'11 e 12 gennaio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni per tutta la giornata di sabato. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C. Domenica cieli poco nuvolosi al mattino con ampie schiarite durante la giornata. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 1°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sabato giornata soleggiata sulle pianure, mentre sono attese nubi sparse banchi di nebbia mattutini sui rilievi. Nubi di passaggio sulle zone costiere. Domenica attesa variabilità su Viterbse e Frusinate.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti in nottata. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C. Domenica cieli poco nuvolosi al mattino ma con ampie schiarite dal pomeriggio.

La situazione meteo a Latina

A Latina sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è mediocre, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,9 µg/m³.