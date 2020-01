Roma, riaperta la stazione della metropolitana Baldo degli Ubaldi

Atac annuncia che dalle 5.30 di questa mattina la stazione della metropolitana Baldo degli Ubaldi di Roma, chiusa dallo scorso 18 ottobre, è riaperta. In una nota, l’ente dichiara: "Le autorità competenti hanno rilasciato la documentazione che autorizza l'esercizio al pubblico di 6 delle 12 scale mobili presenti alla stazione Baldo degli Ubaldi. Poiché sono in corso le attività autorizzative sugli altri impianti e le lavorazioni su un'ultima scala mobile, l'entrata e l'uscita dei viaggiatori nella stazione saranno al momento consentite solo dall'accesso di via Baldo degli Ubaldi, nei pressi di viale di Valle Aurelia. Atac si scusa per i disagi".

La sindaca Raggi: “Lavori anche nella vicina stazione di Cornelia”

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato su Facebook la riapertura della stazione: "In questi mesi abbiamo lavorato per mettere in campo una revisione straordinaria delle scale mobili presenti in stazione. Interventi necessari a garantire la massima sicurezza per tutti i passeggeri. Operazioni che prima non erano mai state effettuate”. Raggi ha proseguito: “Lavori non più rimandabili e che stiamo portando avanti anche per gli impianti della vicina stazione di Cornelia. Siamo consapevoli dei disagi, ma è nostro dovere verificare e assicurarci che tutti gli standard vengano rispettati nell'interesse di tutti".