Incidente a Fiumicino, tamponamento a catena tra auto: 4 feriti lievi

Quattro persone sono rimaste ferite in maniera lieve nel tamponamento a catena che ha coinvolto 5 veicoli avvenuto questa mattina sul viadotto di via dell'Aeroporto a Fiumicino. Lungo la strada, soggetta da tempo a restringimento viario, si sono registrate lunghe code e pesanti ripercussioni, durate per circa 4 ore, sul traffico proveniente da Ostia e diretto a Fiumicino.

I soccorsi e i disagi al traffico

I feriti sono stati soccorsi in codice verde e portati all'ospedale Grassi di Ostia. Per consentire i rilievi il traffico da Ostia in direzione Fiumicino e aeroporto è stato temporaneamente deviato all'interno di Isola Sacra, congestionando di conseguenza le strade interne della città portuale. Il traffico è tornato progressivamente verso la normalità.

Tamponamento anche sul Grande Raccordo Anulare

Nel pomeriggio, un tamponamento tra più veicoli è avvenuto anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all'altezza dello svincolo Tiburtina in carreggiata interna. Al momento non si registrano feriti gravi, solo forti rallentamenti al traffico dovuti alla chiusura della corsia di marcia lenta per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto la polizia stradale.

Data ultima modifica 10 gennaio 2020 ore 16:35