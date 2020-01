Roma, in primavera aprirà un Apple store in via del Corso

Apple aprirà un negozio nel centro storico di Roma. Lo store, di cui si vocifera da tempo, sorgerà in via del Corso e sarà inaugurato in primavera. Lo ha reso noto la compagnia di Cupertino, affermando che la struttura darà inoltre lavoro a 120 persone. Contestualmente, la società chiuderà un'attività che si trova nel centro commerciale di Roma Est. I dipendenti di questo esercizio commerciale, però, saranno ricollocati negli altri punti vendita romani, senza nessuna perdita.

Il nuovo store

la società californiana ha spiegato che il nuovo store si chiamerà "Apple via del Corso" e sarà un punto vendita definibile come "flagship". I lavori di ristrutturazione della sede sono stati fatti in partnership con il comune di Roma, la soprintendenza e la proprietà (che è del gruppo Allianz). Questo tipo di collaborazione, volta a tutelare il patrimonio culturale, in passato ha interessato anche altri negozi, come l'Apple Champs Élysées di Parigi e l'Apple Covent Garden di Londra.

Le parole del vicepresidente senior “Retail + People” di Apple

Deirdre O'Brien, vicepresidente senior "Retail + People" di Apple, ha dichiarato: "I nostri negozi hanno servito con orgoglio i clienti a Roma per 13 anni e siamo entusiasti che la nostra visione a lungo termine per la città prenda vita in via del Corso questa primavera. Con questo nuovo importante negozio, sposteremo i nostri talentuosi team e le nostre attività da RomaEst al centro di Roma, dove aumenteremo sensibilmente la nostra capacità di servizio e offriremo sessioni di 'Today at Apple' gratuite e di classe mondiale".