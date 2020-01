Fiumicino, incendio in un’abitazione: illesi una 43enne e un 18enne

Questa mattina, un incendio è divampato in un’abitazione situata in via Passo Buole a Fiumicino. All’interno del villino erano presenti una donna di 43 anni e un ragazzo diciottenne, entrambi illesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ostia e i carabinieri della stazione di Fiumicino. Stando alle prime ipotesi, sembra che il rogo si sia sviluppato dal cortocircuito di una elettrica in veranda.

Incendio ieri a Roma: morta una donna

Ieri, un’anziana di 80 anni ha perso la vita in un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse, alla periferia nord di Roma. Il rogo sarebbe partito da un divano.