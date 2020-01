Roma, tre cassonetti in fiamme in zona Portuense: ipotesi gesto doloso

Dopo i roghi divampati negli ultimi giorni, ieri pomeriggio altri tre cassonetti sono andati a fuoco a Roma, in zona Portuense, in strade non molto distanti tra loro. Un primo incendio si è sviluppato in via Pietro Maroncelli, mentre altri due contenitori per la raccolta dei rifiuti sono bruciati in via Piero Colonna. Restano da chiarire le cause dell’accaduto: tra le ipotesi non si esclude il gesto doloso.

L’altra notte un altro incendio

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, un altro cassonetto è andato a fuoco in via dei Trispolti, in zona Casal Bruciato. Il rogo ha interessato anche un auto in sosta nei paraggi, danneggiandola. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.