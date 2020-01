Roma, ladri tentano entrare nella sede nazionale di Codici

Qualche giorno fa dei ladri hanno tentato di entrare nella sede nazionale di Codici a Roma, in via Giuseppe Belluzzo. A farlo sapere, in una nota, è stato il segretario nazionale di Codici, Ivano Giacomelli. Ha spiegato che forzando una porta sul retro, i malviventi si sono introdotti nei locali e hanno provato a disattivare l'allarme, ma senza riuscirci. Però, prima di scappare hanno messo a soqquadro l'ufficio principale.

La nota

"Stavano cercando dei documenti - afferma Giacomelli - probabilmente pensavano di poter prendere carte riguardanti la nostra azione nei processi sulla malavita organizzata a Roma. A parte una tv presente nella sala dove sono entrati, non hanno infatti toccato nulla, si sono subito diretti nell'ufficio principale, dove abbiamo trovato una grande confusione ed i cassetti delle scrivanie aperti. Questo è l'aspetto più inquietante. La nostra associazione è impegnata in diverse attività. Tra le principali, c'è quella per la legalità. Gestiamo Sportelli Antiracket e Antiusura in alcune città per fornire un aiuto ai cittadini, stiamo partecipando a diversi processi in cui assistiamo vittime di usura ed estorsione. Preferiamo pensare a un furto andato storto grazie all'intervento del sistema di allarme, ma temiamo possa essere stato un atto intimidatorio. La criminalità organizzata a Roma è diventata sempre più aggressiva, la pervasività delle nuove mafie nel tessuto capitolino sta crescendo in maniera vertiginosa, ma quanto accaduto non ci fermerà. La nostra attività va avanti, come la nostra azione per la legalità".