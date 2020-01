Incendio a Roma, due auto a fuoco nella notte vicino a Corso Francia

Due automobili sono andate a fuoco nella notte in via Carbognano, zona Corso Francia. Il rogo è avvenuto poco distante dal punto in cui sono state investite Gaia e Camilla, le due 16enni morte in seguito a un incidente tra sabato 21 e domenica 22 dicembre (I FUNERALI). Le fiamme hanno danneggiato anche il vetro della finestra di un’abitazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia. Ancora da chiarire le cause dell’incendio. Ragazze investite a Roma, pm disporrà consulenza su dinamica incidente