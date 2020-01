La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione rimane ben salda sull'Italia centro-settentrionale favorendo l'ennesima giornata di sole sulle regioni centrali tirreniche. Si segnala però la possibilità di nebbie o nubi basse sulla Toscana già al mattino tra senese, Chainti, Valdera, Valdarno inferiore, temporaneamente su pisano e livornese; qualche banco di nebbia o foschia nei fondovalle anche di Lazio e Umbria.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,3 µg/m³.