Incidente sul Gran Sasso, coinvolti due alpinisti romani: uno è grave

Due alpinisti romani sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nella zona nord occidentale del Corno Piccolo, sul Gran Sasso. Come riferisce il Soccorso Alpino, uno dei due uomini è in gravi condizioni ed è stato trasportato in stato di incoscienza all'ospedale dell’Aquila, dove era stato condotto anche l'altro collega di cordata, in discrete condizioni. Stando a quanto riferito, i due erano quasi alla base della Via Antonio Benedetti quando sono precipitati per oltre 100 metri.