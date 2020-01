Roma, tradizionale tuffo di Capodanno nel Tevere per Mister Ok. VIDEO

Trentunesimo tuffo nel Tevere dal Ponte Cavour, a Roma, per Maurizio Palmulli, 67 anni, meglio noto come "Mister Ok". Capelli lunghi e costume blu, come da tradizione Palmulli si è lanciato di testa nel fiume e ha dato così il benvenuto al 2020, tra gli applausi di fan, turisti, cittadini e semplici curiosi accorsi sul posto.

"Mi alleno quasi 300 giorni all'anno, gli altri li tengo per me", ha detto il 67enne. "Ogni volta mi diverto, quando non accadrà più dirò basta", ha poi aggiunto in merito al celebre tuffo del primo gennaio.