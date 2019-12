Con un tempo di 28 minuti e 50 secondi è l'etiope Milkesa Mengesha a tagliare per primo il traguardo della We Run Rome, la tradizionale maratona di San Silvestro, che ha visto, secondo gli organizzatori, la partecipazione di 10.000 atleti. Nella gara femminile ha trionfato l'atleta turca Yasemin Can con il tempo di 32 minuti e 17 secondi. La corsa di 10 chilometri, arrivata alla sua nona edizione, attraversa i luoghi più ricchi di fascino della Capitale: dallo stadio delle Terme di Caracalla al Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali, il Colosseo, per poi tornare alle Terme di Caracalla per il traguardo.

La maratona

I partecipanti

Alla gara ha partecipato anche l'azzurro Daniele Meucci, ingegnere pisano che in ottobre a Francoforte ha corso la maratona in 2h10:52, in linea con lo standard d'iscrizione per i Giochi di Tokyo. Presente anche l'etiope Milkesa Mengesha, campione mondiale under 20 di cross. Tra gli iscritti il grossetano Stefano La Rosa, oro europeo per team di maratona, e l'abruzzese Daniele D'Onofrio (Fiamme Oro), terzo quest'anno nella rassegna tricolore sui 21,097 chilometri. Nel cast delle atlete italiane la campionessa italiana sulla distanza Fatna Maraoui e Francesca Bertoni, rientrata un mese fa vincendo la 10 chilometri di Milano in 35:02, insieme a Valeria Roffino e Federica Sugamiele.