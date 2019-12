La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni di stabilità atmosferica anche nell'ultimo giorno dell'anno. Il sole sarà offuscato solo dal passaggio di qualche velatura sulle regioni tirreniche. Freddo al primo mattino con gelate diffuse nelle vallate interne anche sub quelle dell'alto Lazio ove si placherà il vento, massime in rialzo con valori prossimi ai 10-12°C in pianura. Deciso rialzo termico in montagna e alta collina, specie su Toscana e Umbria. Venti deboli dai quadranti nordorientali, in rotazione ai quadranti occidentali. Mari poco mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,5 µg/m³.