Fiumicino, barca in avaria a 14 miglia dalla costa: in salvo 4 persone

Intorno alle 16 di ieri pomeriggio, una barca alla deriva con quattro persone è stata soccorso a circa 14 miglia a sud da Fiumicino. Le operazioni di recupero, coordinate dalla guardia costiera, sono iniziate in seguito a una segnalazione telefonica alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Roma.

L’intervento della motovedetta

Sul posto in cui si trovava l’imbarcazione, di circa 14 metri, è stato disposto l’invio di un rimorchiatore in navigazione nelle vicinanze e l'immediato intervento di una motovedetta che, individuata la barca, ha recuperato gli occupanti nonostante le avverse condizioni del mare, con onde alte due metri. I naviganti sono stati condotti in sicurezza in porto alle 19 circa e lasciati successivamente alle cure del personale medico. Da chiarire le cause dell’evento.