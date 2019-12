Meteo a Roma: le previsioni del 30 gennaio

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La giornata si presenterà soleggiata, salvo qualche foschia al primo mattino e sarà caratterizzata, al più dal passaggio di qualche velatura. Limitatamente alle aree di fondovalle potranno formarsi, per alcune ore, nebbie da irraggiamento, in dissolvimento durante il mattino. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, massime in rialzo di 1/2°C. Valori termici in generale aumento in montagna nella seconda parte della giornata. Venti moderati dai quadranti nordorientali, in graduale attenuazione, a partire dalla Toscana. Mari mossi o molto mossi a largo, calmi sotto costa.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 4,6 µg/m³.