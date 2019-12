Meteo a Roma: le previsioni di oggi 29 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

L'alta pressione guadagna terreno verso l'Italia centro-settentrionale favorendo una giornata di bel tempo, in prevalenza soleggiata sulle regioni tirreniche. Sul bordo meridionale e orientale dell'anticiclone scorrono correnti orientali che veicolano masse d'aria più fredde di origine balcanica verso il Centro Italia. Temperature diffusamente intorno allo zero nella notte e al primo mattino, al di sotto dello zero nelle valli meno esposte alla ventilazione. Clima frizzante, ma non eccessivamente freddo nelle ore centrali della giornata con massime tra gli 8°C delle aree interne e i 10-12°C delle aree costiere.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,6 µg/m³.