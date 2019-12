Incendio in un appartamento a Roma, evacuato palazzo

Incendio in un appartamento di un palazzo in via Luigi Gastinelli, in zona Ponte di Nona, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno domato le fiamme divampate nel salone. Al momento, l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio. A scopo precauzionale l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento.

Nessun ferito

Da quanto trapela, non ci sono persone ferite o intossicate. A causa del calore e del denso fumo nero, 14 appartamenti sono stati interdetti all'uso abitativo a scopo cautelativo.