Meteo a Roma: le previsioni di oggi 27 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Nubi diffuse al mattino e qualche piovasco, specie sul Lazio occidentale, migliora gradualmente dal pomeriggio con l'ingresso di correnti secche orientali. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Al primo mattino venti deboli di direzione variabile, in serata ingresso di venti tesi dai quadranti nordorientali. Mari mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1600m.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17,8 µg/m³.