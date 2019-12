Meteo a Roma: le previsioni del 26 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un campo di alta pressione si consolida sul bacino del Mediterraneo per Santo Stefano garantendo un'altra giornata di tempo stabile con un cielo in prevalenza sereno sul Lazio. Si segnalano tuttavia delle nebbie al mattino sulle vallate più interne, localmente persistenti. In serata possibile aumento della nuvolosità tra bassa Toscana e alto Lazio per l'ingresso di un blando flusso umido da Sud nei bassi strati. Temperature stazionarie. Venti deboli nordorientali, in rotazione ai quadranti meridionali sul finire di giornata sui litorali. Mari poco mossi o mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 25,8 µg/m³.