Una ragazza di 26 anni, Ilaria Lai, è morta la notte di Natale in un incidente stradale avvenuto ad Arce, nel Frusinate. La giovane era a bordo di un’auto insieme al padre, diretta in chiesa per la Messa, quando il veicolo si è scontrato con un’altra vettura. L’impatto sarebbe avvenuto a pochi metri dalla chiesa di Sant'Eleuterio ad Arce, nella tarda serata del 24 dicembre. La 26enne era una volontaria della protezione civile.

Due feriti

Il padre della vittima e il conducente dell'altra auto sono rimasti feriti: il primo, 61 anni, ha riportato una prognosi di 30 giorni mentre il secondo, un ragazzo di 26 anni, è rimasto lievemente ferito. I test tossicologici condotti sui due, alla guida delle auto coinvolte nell'incidente, sono risultati negativi. La giovane e il padre viaggiavano su una Lancia Ypsilon mentre l'altro 26enne, alla guida di una Alfa Romeo Giulietta, arrivava dalla direzione opposta.

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto davanti alla chiesa di Sant'Eleuterio poco prima della messa di mezzanotte, davanti a diversi passanti: la Lancia Y stava svoltando per poter parcheggiare vicino alla chiesa, quando ha impattato con la Giulietta che, nell'altro senso di marcia, si stava dirigendo verso Fontana Liri. Il conducente della Giulietta non sarebbe indagato per omicidio stradale. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Arce.

