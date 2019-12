Meteo a Roma: le previsioni di oggi 25 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

La giornata di Natale inizierà con nubi basse residue sull'Alto Lazio, in diradamento pomeridiano. Splenderà il sole nelle ore centrali del giorno su tutti i settori. Nottetempo tornano le nebbie nelle vallate interne, localmente persistenti. Minime in lieve aumento, massime in lieve aumento al suolo, in calo in quota. Ventilazione debole da Nord.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 17,8 µg/m³.