La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA) https://meteo.sky.it/italia

La situazione nel resto del Lazio

Infiltrazioni umide raggiungono i settori del Centro Tirreno determinando il progressivo incremento dal primo pomeriggio di nubi basse sulla media-alta Toscana, anche compatte la sera con isolate pioviggini. Sole prevalente altrove, salvo modesti annuvolamenti che entro sera, potrebbero estendersi dalla Toscana verso l'Umbria e l'alto Lazio. Venti deboli variabili, moderati da Ovest su Arcipelago toscano; tesi da NW in quota. Mari sino a molto mossi, moto ondoso in calo sino a mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 14 µg/m³.