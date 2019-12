Parco del Colosseo, nuove formule di accesso: biglietti dal 1 gennaio

Dal 1 gennaio 2020 parte il nuovo sistema di bigliettazione del Parco archeologico del Colosseo, che prevede l’inserimento dei Fori Imperiali all'interno di tutte le tipologie di biglietto con il rinnovo dell'accordo tra Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Le formule

Il Forum Pass Super, valido un’intera giornata, prevede al prezzo di 16 euro la visita al Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali e ai siti Super (Seven Unique Places to Experience in Rome), ovvero Museo Palatino, Criptoportico neroniano, Aula Isiaca/Loggia Mattei, Casa di Augusto, Casa di Livia, Domus Transitoria, Tempio di Romolo, Rampa imperiale e Santa Maria Antiqua con l'Oratorio dei Quaranta Martiri). L’accesso ai dieci siti monumentali avviene in forma contingentata e secondo orari e giorni prestabiliti.

Una seconda formula, la ‘Full experience’, al costo di € 22,00, consente l’ingresso nell'arco di due giorni, al Colosseo (compresa l'arena o i sotterranei), e al circuito previsto dal Forum Pass Super, ovvero Fori imperiali, Foro Romano, Palatino e siti Super.

Prevista la realizzazione di un percorso speciale

Nel corso dei primi mesi del 2020, inoltre, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di Roma Capitale, verrà realizzato un percorso speciale legato alle origini di Roma nell'area che va dal Foro Boario alle pendici meridionali del Palatino, con la possibilità di riaprire all'interno del Parco archeologico del Colosseo un accesso che collega le pendici del Colle con via dei Cerchi e il Circo Massimo.