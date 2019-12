Meteo a Roma: le previsioni di oggi 23 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Condizioni di cielo sereno su tutti i settori entro la tarda mattinata, nubi alte e stratificate in aumento solo dalla notte. Temperature minime in calo si al suolo che in quota, massime stazionarie al suolo, in lieve flessione in quota. Venti sino a forti di Maestrale su coste, mari e Arcipelago, attenuati altrove. Mari agitati o molto agitati, moto ondoso in calo dal pomeriggio iniziando dai bacini toscani settentrionali.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare agitato.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,8 µg/m³.