E’ stato stilato il piano con gli orari dei trasporti pubblici della rete Atac a Roma per Natale e Capodanno.

Per la vigilia, domani, mezzi di superficie e metropolitana termineranno il servizio alle 21, ora di partenza delle ultime corse dai capolinea. A Natale invece il servizio di bus, tram e metropolitana sarà attivo dalle 8.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 21. A Santo Stefano, il 26 dicembre, il trasporto pubblico osserverà gli orari di un normale giorno festivo, con le metropolitane in servizio dalle 5.30 alle 23.30.

Gli orari per 31 dicembre e 1 gennaio

Il 31 dicembre bus e tram saranno in servizio fino alle 21, orario di partenza delle ultime corse dal capolinea. Le linee H-128-170-200-280-301-336-544-766-881-905-913-MA13 invece prolungano il servizio sino alle 2.30 (ultime partenze dai capolinea). Anche le metropolitane effettueranno un servizio straordinario, con le ultime partenze dai capolinea previste alle 2.30. Successivamente saranno attive esclusivamente le linee nMA-nMB-nMB1-nMC-nME che sostituiscono i collegamenti delle metropolitane A, B e C e della ferrovia regionale Roma-Lido. A Capodanno il servizio ripartirà alle 8 sull’intera rete, per poi seguire gli orari di un giorno festivo. Tutti i dettagli sul sito Atac.