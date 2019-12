La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LIVE BLOG)

La situazione nel resto del Lazio

La perturbazione tende ad allontanarsi verso i Balcani, determinando comunque residui fenomeni al mattino sul Lazio orientale e meridionale. Possibili temporali nel primo pomeriggio nel Reatino, localmente nel tardo pomeriggio sui rilievi della provincia di Latina ( Monti Lepini-Ausoni). Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie al suolo, in sensibile calo in quota. Mari agitati o molto agitati, grossi o molto grossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 3.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. poco nuvoloso al pomeriggio. cieli nuvolosi in serata con deboli piogge, sono previsti 15.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Mare agitato.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,8 µg/m³.