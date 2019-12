Incendio a Roma, intossicati una coppia di 40enni e un bimbo di 4 mesi

Un incendio si è sviluppato la scorsa notte in un appartamento in Via Ferdinando Maria Poggioli, nella zona Vigne Nuove, a Roma. Secondo quanto riferito dai pompieri, all'interno dell'abitazione c'erano una coppia di circa 40 anni e un bambino di quattro mesi che sono stati portati in ospedale in codice giallo per un leggera intossicazione da fumo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme divampate dalla cucina. Al momento l'appartamento è stato dichiarato inagibile per il fumo e il calore sprigionato dall'incendio.