Molestie a due ragazzini nel Viterbese: arrestato 20enne

Avrebbe molestato, in due diverse occasioni, due ragazzini mentre andavano a scuola, per questo un cittadino di origini pakistane, di circa 20 anni, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Capranica. Il ragazzo è sospettato di atti di violenza sessuale nei confronti di due minori, di violenza privata e minacce. Le indagini sono scattate in seguito alle denunce dei due ragazzini. L'uomo, che lavora in un autolavaggio in provincia di Viterbo, si trova ora ai domiciliari. Trovati anche gli abiti che indossava in occasione delle molestie.