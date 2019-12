Roma, valigia sospetta in via Arenula: allarme rientrato

È rientrato l'allarme per la valigia abbandonata trovata vicino alla vetrata di una banca in via Arenula, in centro a Roma. A quanto riferito, all'interno non c'era niente. Sul posto è intervenuta la polizia insieme alla squadra di artificieri. Per permettere agli agenti di effettuare le verifiche il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico e poi riaperto al termine degli accertamenti.