Roma, 30enne ai domiciliari aveva 300 fuochi d’artificio: denunciato

Durante i controlli straordinari in occasione delle festività, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno denunciato a piede libero un 30enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati di droga, con le accuse di fabbricazione, detenzione e vendita di materiale esplodente. Nella sua abitazione l’uomo possedeva oltre 300 fuochi d’artificio, per un peso complessivo di 112 chili.

La perquisizione

I militari dell’Arma, notando un costante viavai di gente nei pressi della casa del 30enne, hanno iniziato a sospettare che l’uomo potesse nascondere qualcosa. Con il pretesto di una normale verifica per accertarne la presenza in casa, come da obblighi imposti, hanno deciso quindi di eseguire una perquisizione all’interno dell’abitazione, trovando così 66 batterie di fuochi d'artificio, 6 confezioni di razzi pirotecnici e 53 confezioni di artifizi esplodenti artigianali privi di etichetta. Sul posto è poi intervenuta una squadra di artificieri che hanno distrutto i prodotti senza etichetta mentre tutto il restante materiale è stato sequestrato.