Roma, trovato un cadavere carbonizzato sotto un cavalcavia

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto sotto a un cavalcavia ieri sera alla periferia di Roma, in zona Nuovo Salario. Il ritrovamento è avvenuto in via Giacomo Brodolini, dove è intervenuta la polizia che indaga per fare luce sulla vicenda.

Al momento sono aperte tutte le ipotesi. Non è escluso che la vittima sia un clochard che, tentando di riscaldarsi, potrebbe aver perso la vita a causa di un incidente. Nei pressi del cadavere è stata trovata una tenda con all’interno alcuni effetti personali.