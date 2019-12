Meteo a Roma: le previsioni del 19 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una perturbazione decisamente insidiosa transita dalla Sardegna meridionale verso i Balcani determinando marcata instabilità specie sul basso Lazio. Piogge generalmente deboli e disorganizzate previste sull'alto Lazio, mentre sul Lazio meridionale noteremo fenomeni moderati o forti anche a carattere temporalesco. Temperature in lieve calo, specialmente in quota, ma pur sempre superiori alle medie stagionali. Venti che tenderanno a disporsi nuovamente dai quadranti meridionali nel corso della giornata, in graduale rinforzo in quota, in mare aperto e sui litorali, in serata. Mari mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 25.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 13,8 µg/m³.