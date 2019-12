Roma, sequestro di 5 milioni di addobbi natalizi pericolosi: 2 denunce

La guardia di finanza del comando provinciale di Roma ha sequestrato oltre cinque milioni di addobbi natalizi pericolosi, pronti a essere immessi sul mercato, e denunciato due persone per i reati di frode in commercio, ricettazione e violazione alla normativa speciale sulla sicurezza. Il valore della merce avrebbe generato introiti per più di un milione di euro.

I controlli dei finanzieri

I "baschi verdi" hanno individuato in particolare due punti vendita (uno alla periferia di Roma e l'altro a Tivoli), entrambi al servizio di società riconducibili a soggetti di nazionalità cinese. All’interno dei locali erano esposte luminarie natalizie con il finto marchio di conformità europea. A quanto emerso dai controlli, i prodotti non rispondevano ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea e italiana, erano potenzialmente malfunzionanti e, quindi, potevano causare cortocircuiti o incendi. In queste ore sono in corso gli approfondimenti per ricostruire la filiera distributiva e individuare le fonti di approvvigionamento ed eventuali clienti.