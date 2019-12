Meteo a Roma: le previsioni del 17 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Deboli piogge interesseranno, seppur in maniera intermittente, le Apuane, la Lunigiana, la Garfagnana e l'Appennino tosco-emiliano. Su Umbria e Lazio è attesa una giornata asciutta, con qualche nube in più dal pomeriggio sul basso Lazio. In serata ingresso di velature diffuse da Ovest, su tutte le regioni. Temperature stazionarie, su valori decisamente superiori alla media del periodo. Venti moderati dai quadranti meridionali con Scirocco in graduale rinforzo sui litorali e sulle Isole. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,9 µg/m³.