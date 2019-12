Maltempo, oggi riaprono i parchi e le ville storiche di Roma

Riaprono oggi i parchi pubblici, le ville storiche e i cimiteri di Roma, dopo la chiusura di tre giorni stabilita, tramite apposita ordinanza, dalla sindaca Virginia Raggi giovedì sera a causa dell’allerta meteo che interessava la Capitale. Cessato l’avviso di criticità, Raggi ha disposto la riapertura dei siti interessati.

Le polemiche per la chiusura delle scuole

L’ordinanza firmata dalla sindaca giovedì sera prevedeva anche la chiusura di tutte le scuole di Roma, una decisione che ha provocato molte polemiche, in particolare da parte dei presidi, secondo i quali gli istituti sono stati chiusi "per un po’ di pioggerella, con un danno d'immagine altissimo". "Amministrare significa avere il coraggio di prendere anche decisioni giuste impopolari", ha replicato Raggi.

Disagi alla viabilità in città

Negli scorsi giorni, il maltempo ha provocato disagi al traffico e alcuni allagamenti in città, in particolare, su via della Magliana (all'altezza via Marchetti), in zona Verano, in piazza Bologna e nel quartiere Fleming. Rami e alberi caduti, invece, nel quadrante nord della Capitale, con la conseguente chiusura di alcuni tratti stradali.