Meteo a Roma: le previsioni del 15 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Umide correnti sud-occidentali investono il versante tirrenico, determinando molte nubi addossate all'alta Toscana, dove sarà possibile qualche debole piovasco o pioviggine in Appennino. Variabilità asciutta su bassa Toscana, Umbria e Lazio con sole prevalente al mattino, salvo locali nebbie o nubi basse su reatino, viterbese e vallate umbre, mentre tra pomeriggio e sera è atteso un aumento della nuvolosità da Ovest ma senza precipitazioni. Temperature in aumento, specie nei valori massimi, superiori alle medie del periodo, con punte di oltre 15-16°C su coste e zone adiacenti. Venti deboli o moderati meridionali. Mari mossi o anche molto mossi al largo.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con addensamenti talora intensi nelle ore centrali della giornata. Formazione di nebbie in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,2 µg/m³.