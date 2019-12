Le previsioni meteo del weekend a Roma del 14 e 15 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sabato migliora il tempo sulle regioni centrali tirreniche, ma con un flusso di correnti occidentali che favorirà ancora la formazione di nubi sulle zone più interne del Lazio. Temperature in rialzo, specialmente nei valori massimi. Domenica Variabilità asciutta con sole prevalente al mattino, salvo locali nebbie o nubi basse su Reatino e Viterbese.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti pomeridiani, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Latina

A Latina sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 8°C

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,9 µg/m³.