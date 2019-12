Un incendio è scoppiato in un’abitazione di via Valle di Perna, in zona Spinaceto, nel quadrante sud di Roma, alle 6 di questa mattina. A causare il rogo, stando a quanto trapela, sarebbe stata una termocoperta, che avrebbe preso fuoco sul divano. Sul posto sono giunti i pompieri e la polizia. Una famiglia (composta da una coppia di coniugi e i figli) è stata messa in salvo e non si registrano feriti in seguito alle fiamme divampate nella casa.