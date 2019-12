Roma, corriere aggredito durante una consegna da un gruppo di uomini

Un corriere è stato aggredito questa mattina a Roma mentre effettuava una consegna in via Cremona, nei pressi di piazza Bologna, vicino a una scuola. L’uomo è stato preso di mira da un gruppo di sei o sette uomini che, poco dopo, hanno assaltato anche il furgone utilizzato dalla vittima. Il mezzo, parcheggiato tra via Reggio Calabria e via Cremona, è stato danneggiato e i finestrini rotti, forse con una pietra o con un casco. All’origine dell’aggressione vi sarebbe una lite avuta con una donna poco prima per motivi di viabilità. Sul posto è intervenuta la polizia.