Caso Di Pietrantonio, "controllo ossessivo" tra motivi dell'ergastolo

Un controllo pressante e ossessivo attuato nei confronti dell'ex fidanzata: questo integra il reato di atti persecutori che unito all'omicidio "fissa" nell'ergastolo la condanna per Vincenzo Paduano. Il giovane il 9 maggio 2016, in via della Magliana a Roma, aveva ucciso e poi dato alle fiamme l'ex fidanzata Sara Di Pietrantonio. Tutto questo è contenuto nelle motivazioni della sentenza del secondo processo d'appello celebrato per Paduano dopo un rinvio da parte della Cassazione.

Le motivazioni

"Particolarmente significativo - scrivono i giudici in sentenza - appare l'andamento progressivamente crescente dell'aggressività del Paduano nei confronti della sua ex ragazza, derivante dall'impossibilità di mantenere il controllo totale sulla vita di lei". E dall'esame dei contatti avuti dai due fidanzati emerge come "dopo un'iniziale atteggiamento quasi collaborativo della Di Pietrantonio, la ragazza abbia manifestato resistenze e una sostanziale insofferenza verso le intrusioni dell'imputato nella sua vita; atteggiamento che ha innescato il processo che ha poi portato all'esito mortale".