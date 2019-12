Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 14-15 dicembre

Presso il Teatro Vittorio Veneto, sabato 14 dicembre alle ore 21 la Compagnia Altrove presenta “Natale alla Carbonara”. Si tratta di una commedia sui rapporti familiari e le loro contraddizioni, in cui anche il più irreprensibile può cadere nell’errore. Sarà la cena della vigilia a risolvere i contrasti e a trovare inaspettate soluzioni.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"I segni del sacro - Le impronte del reale"

Inaugurata l’11 dicembre, sarà visitabile fino al 29 febbraio 2020 al Braccio di Carlo Magno la mostra “I segni del sacro - Le impronte del reale. La grafica del Novecento nella Collezione d’Arte Contemporanea dei Musei Vaticani”. L’allestimento presenta una straordinaria selezione di circa 150 grafiche, prevalentemente inedite, firmate da autori del calibro di Klee, Munch, Casorati, Morandi, Matisse, Chagall, Boccioni, scelte tra le oltre 4000 opere che compongono l’intera raccolta di stampe, incisioni, disegni e fotografie dei secoli XIX e XX delle collezioni vaticane.

Mostre ed eventi in corso a Roma a dicembre 2019

"At Home. Progetti per l’abitare contemporaneo"

Tema centrale del nuovo allestimento delle collezioni di architettura è l’evoluzione del concetto di abitare dal dopoguerra a oggi, analizzato attraverso le opere dei grandi maestri del ‘900 e delle nuove figure emergenti nel panorama dell’architettura internazionale. L’allestimento della mostra si basa sull’intersezione di più percorsi, intrecciando le varie scale dell’abitare, dall’individuale al collettivo, con particolare attenzione alle esperienze più articolate e ibride che testimoniano i nuovi rapporti tra individuo e comunità. Visitabile fino al 22 marzo 2020. Orari: dalle 11 alle 19, ma solo il sabato dalle 11 alle 22. Chiuso il lunedì.

"Welcome to Rome"

In corso Vittorio Emanuele II 203, il fisico e divulgatore scientifico, Paco Lanciano, ha ideato e realizzato “Welcome To Rome”, il più affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria. Fino al 31 dicembre 2019 i visitatori potranno immergersi nella storia della Capitale e compiere un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio. Le pareti e i soffitti si animeranno attorno a voi mentre a terra un grande plastico della città si illuminerà per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli. Orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 19; da venerdì a domenica dalle 10 alle 21.

"Colore degli Etruschi"

Fino al 2 febbraio 2020 alla Centrale Montemartini arriva la mostra “Colori degli Etruschi”. Una straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l’antica città di Caere) e in parte inedite. Orari da martedì alla domenica dalle 9 alle 19.

"Maria Lai. Tenendo per mano il sole"

In occasione del centenario della nascita, il Maxxi dedica una grande mostra a Maria Lai (1919-2013), tra le voci più singolari dell’arte italiana contemporanea, i cui lavori sono stati recentemente esposti a Documenta 14 e alla Biennale di Venezia 2017. Tenendo per mano il sole è il titolo della mostra e della prima Fiaba cucita realizzata. Sia nel titolo sia nell’opera sono presenti molti degli elementi tipici della ricerca di Lai: il suo interesse per la poesia, il linguaggio e la parola; la cosmogonia delle sue geografie evocata dal sole; la vocazione pedagogica del “tenere per mano”. Visitabile fino al 12 gennaio 2020. Orari: da martedì alla domenica dalle 11 alle 19. La prima domenica del mese fino alle ore 22.

"Canova. Eterna bellezza" a Palazzo Braschi

Fino al 15 marzo 2020 a Palazzo Braschi è possibile visitare “Canova. Eterna bellezza”. A cura di Giuseppe Pavanello, l’esposizione indaga il rapporto che tra ‘700 e ‘800 legò lo scultore veneto alla città di Roma attraverso ben 170 opere - tra sculture, disegni, gessi, modellini, bozzetti, del maestro e di artisti a lui contemporanei - distribuite in 13 sezioni. Del resto, quella tra l’artista e la città fu davvero una storia d’amore che il percorso può raccontare anche grazie a importanti prestiti, come quelli provenienti dall’Ermitage di San Pietroburgo.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

"Natale alla carbonara" a Colleferro

Sabato 14 dicembre, alle ore 21 presso il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro in provincia di Roma, la Compagnia Altrove presenta “Natale alla Carbonara”. Si tratta di una commedia sui rapporti familiari e le loro contraddizioni, in cui anche il più irreprensibile può cadere nell’errore. Sarà la cena della vigilia, con inaspettati colpi di scena e un inconsueto menù, a risolvere i contrasti e a trovare inaspettate soluzioni.

Eventi per bambini a Roma

"La Fabbrica Degli Elfi", la fiera natalizia di Roma

Da oggi fino al 6 gennaio 2020 è in programma la fiera natalizia presso lo spazio “Ragusa Off” in via Tuscolana 179. Molte le attrazioni: dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio sul ghiaccio indoor più grande di Roma, oltre ai cento e più spazi espositivi, dallo street food ai prodotti tipici e artigianali. Inoltre, ci saranno tanti giochi creativi per bambini.

"Living dinosaurs"

Fino al 6 gennaio 2020 i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, potranno visitare a Videocittà “Living dinosaurs” e intraprendere un viaggio nel passato. Ogni dinosauro presenta movimenti, colori e suoni realistici, offrendo incontri di “vita quotidiana” con queste enormi creature. Il team di esperti ha lavorato alla creazione di ogni singolo dinosauro considerando i minimi dettagli. Display illustrati e pannelli informativi spiegano la storia dei dominatori della terra di milioni di anni fa con un linguaggio semplice, di facile comprensione e apprendimento per tutti. La mostra osserva le caratteristiche di un bioparco, per una passeggiata tra i diversi habitat di ogni dinosauro, proprio come nel celebre film “Jurassic Park”.