Meteo a Roma: le previsioni di oggi 12 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Sul Lazio spiccata variabilità con la possibilità di qualche fugace pioggia nelle ore centrali del giorno sul Lazio centrale. Temperature in calo, clima più freddo. Venti moderati da NO, sino a forti su coste, mari e Arcipelago, temporaneamente deboli da OSO su Lazio e Umbria.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 6.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 16,8 µg/m³.