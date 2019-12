Un motociclista è morto in seguito a un incidente verificatosi quest'oggi sul Grande Raccordo Anulare di Roma. A causa dell'impatto, che ha coinvolto una vettura e il veicolo su cui viaggiava la vittima, è stata bloccata per circa un'ora la carreggiata esterna in prossimità dello svincolo 26 Pontina, al chilometro 54, per consentire l’intervento di un’eliambulanza. La dinamica degli eventi è ancora in fase di accertamento.

La circolazione ha subito forti ralentamenti per la chiusura della corsia di marcia lenta e di emergenza. Dopo un'ora è invece stata riaperta la corsia di sorpasso. Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell’Anas e della polizia stradale.