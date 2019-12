Roma, incendio in un appartamento in via Padre Perilli: nessun ferito

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento di un palazzo in via Padre Perilli, in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Non ci sono persone ferite o intossicate.

Per motivi di sicurezza, l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento, mentre l'appartamento, distrutto dalle fiamme, è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dal rogo.