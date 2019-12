La situazione meteo in città

A Roma giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata ben soleggiata fino al pomeriggio con cieli sereni e tersi, nubi in rapido aumento tra pomeriggio e sera a partire con precipitazioni in nottata in rapida evoluzione da Ovest verso Est. Molto probabili delle gelate al primo mattino sulle pianure. Venti ancora moderati di Grecale. Temperature in calo sia al suolo che in quota; in netto calo le minime specie su valli toscane, in calo anche la massime specie in quota.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,8 µg/m³.