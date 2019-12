Due albanesi, per contendersi il controllo dello sfruttamento della prostituzione a Frosinone, hanno intavolato una discussione nella serata di ieri, nell’area di sosta in via Tommaso Albinoni. La lite è però degenerata nel giro di poco tempo. Uno dei due rivali, un 37enne, ha esploso un colpo di pistola contro l’altro, centrando la testa della vittima. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: è stato lui stesso, non appena ha compreso che le forze dell’ordine lo stavano cercando, a presentarsi alla polizia. La vittima è stata invece ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Umberto I di Roma.