Meteo a Roma: le previsioni di oggi 10 dicembre

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Un impulso di aria fredda scorre lungo le regioni adriatiche, originando un minimo depressionario che richiamerà tese correnti di grecale sulle regioni tirreniche. Sulla Toscana tempo ben soleggiato per l'intera giornata. Su Umbria e Lazio tempo in peggioramento nel corso del giorno, specie sui confini con Marche e Abruzzo, dove sono attese delle nevicate oltre i 1100-1300m di quota. Sul resto dei settori tempo asciutto con nuvolosità variabile. Temperature in calo nei valori massimi e in quota. Venti fino a tesi di Grecale, con rinforzi tra Maremma grossetana e viterbese. Mari mossi al largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1450m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,4 µg/m³.